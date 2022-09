Botafogo desafia jejum em casa diante do Coritiba

Do outro lado, Coritiba busca a segunda vitória consecutiva, já que na rodada passada bateu o Atlético-GO em casa. Com 28 pontos, o time dirigido por Guto Ferreira tem dois de vantagem sobre o Cuiabá, que abre a zona de rebaixamento.

O Botafogo vem de um empate em casa com o América-MG e tentará a reação para se consolidar longe da zona de rebaixamento. Já a distância para o grupo de classificação para a Libertadores é grande. O Glorioso é o 12º colocado com 31 pontos, enquanto o sexto colocado -Athletico-PR- tem 43.

O time alvinegro tem também uma das piores campanhas do Brarsileirão como anfitrião. Em 13 jogos, foram apenas três vitórias, quatro empates e seis derrotas. Atrás do Botafogo, está o Juventude, com 11 pontos somados em seus domínios.

SÃO PAULO/SP - O Botafogo enfrenta o Coritiba neste sábado (17), às 19h, no estádio Engenhão, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time carioca luta contra um grande jejum em casa na competição e terá pela frente um adversário que luta contra o rebaixamento.

