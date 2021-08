Botafogo derrota Ponte Preta e chega a quatro vitórias seguidas na Série B

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Botafogo alcançou sua quarta vitória seguida no Campeonato Brasileiro da Série B ao derrotar a Ponte Preta neste domingo (8), no estádio Nilton Santos, por 2 a 0, com gols de Kelvin, contra, e Rafael Moura.

O time carioca agora se encontra mais perto da zona de acesso para a Série A, com 25 pontos, a dois do Goiás, que abre o G-4, e vê a sequência positiva dar novo ânimo para o restante do torneio nacional. Já a Ponte continua em má fase e na zona de rebaixamento, agora em 18º, com 13 pontos.

Na próxima rodada da Série B, a 17ª, o Botafogo visitará o Operário-PR, partida esta que acontecerá na quinta-feira (12). Já a Ponte Preta jogará na quarta (11), em casa, contra o Londrina.

BOTAFOGO

Diego Loureiro; Daniel Borges, Kanu, Gilvan (Joel Carli) e Guilherme; Pedro Castro (Matheus Frizzo), Barreto, Diego Gonçalves, Chay (Rafael Moura) e Marco Antônio (Warley); Rafael Navarro (Luís Oyama). T.: Enderson Moreira

PONTE PRETA

Ivan; Kevin, Fábio Sanches, Rayan e Felipe Albuquerque (Jean Carlos); André Luiz, Vini Locatelli (Léo Naldi) e Camilo (Fessin); Richard (Niltinho), Moisés e Josiel (João Veras). T.: Gilson Kleina

Estádio: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Rodrigo Batista Raposo (DF)

Assistentes: Lehi Sousa Silva e Lucas Costa Modesto (DF)

Cartões amarelos: Barreto (BOT); Rayan (PON)

Gols: Kevin (contra, BOT), aos 30'/1ºT; Rafael Moura (BOT), aos 43'/2ºT