Botafogo busca solidez após sofrer três viradas seguidas na Série B

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Há quatro jogos sem vencer na Série B do Campeonato Brasileiro, o Botafogo receberá o Goiás às 19h desta terça-feira (20), no Nilton Santos, com a missão de não deixar a vitória escapar desta vez.

Nos últimos três jogos, contra Brusque, Cruzeiro e CRB, o time alvinegro saiu à frente no placar, mas acabou cedendo a virada —contra os cruzeirenses, ainda conseguiu buscar um empate em 2 a 2. Além de buscar solidez defensiva, o Botafogo tenta ser também mais efetivo no ataque.

No período de jejum, foi comum a equipe recuar demais após estar em vantagem e desperdiçar oportunidades de ampliar a diferença no placar quando estava à frente, o que acabou custando os pontos perdidos.

"Temos que ser mais efetivos nas oportunidades", resumiu o técnico interino Ricardo Resende após o 2 a 1 sofrido para o Brusque no último sábado (17).

Se tivesse firmado as vitórias nos últimos três jogos, o Botafogo, que demitiu o técnico Marcelo Chamusca na semana passada, estaria agora no G-4 da competição, com 22 pontos —mas, em vez disso, aparece agora com nove a menos, na 13ª colocação.

O Goiás, por sua vez, é o quinto, com 20 pontos, empatado neste quesito com o CRB, que abre a zona de acesso à Série A. Os esmeraldinos, inclusive, deixaram o G-4 ao final da rodada passada. após o empate sem gols com o Londrina.

Estádio: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Horário: 19h (de Brasília) desta terça-feira (20)

Árbitro: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)

Transmissão: Premiere