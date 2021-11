Botafogo bate o Confiança e abre oito pontos para 5º colocado

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Botafogo sofreu para vencer, mas bateu o Confiança por 1 a 0 na noite desta quarta-feira (3), no estádio Nilton Santos, em jogo válido pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, e deu um passo importante na busca pelo acesso à primeira divisão.

O gol foi marcado por Diego Gonçalves, que recebeu assistência de Warley. Ambos os botafoguenses só entraram em campo já no segundo tempo e deram velocidade ao ataque alvinegro, além de terem decidido o confronto com o tento aos 29 minutos.

Com o resultado, a equipe carioca chegou aos 59 pontos e se manteve encostada no líder Coritiba, que também venceu na rodada e tem 61. O time de General Severiano tem oito pontos de vantagem para o CSA, o quinto colocado e primeiro fora do G-4 da competição.

Já os sergipanos permaneceram na penúltima posição, ainda com 31. Na próxima rodada, o Confiança tentará a recuperação diante do Brusque, no sábado (6), às 16h. O Botafogo, por sua vez, vai encarar clássico contra o Vasco, às 16h de domingo (7), em São Januário.

BOTAFOGO

Diego Loureiro; Daniel Borges, Carli, Kanu e Hugo; Barreto (Luís Oyama), Pedro Castro (Ricardinho) e Luiz Henrique (Diego Gonçalves); Ronald (Warley), Rafael Navarro e Marco Antônio. T.: Enderson Moreira

CONFIANÇA

Rafael Santos; Jonathan Bocão, Nirley, Adalberto e João Paulo; Vinícius Barba, Adriano Júnior (Rafael Vila), Álvaro e Ítalo (Neto Berola); Willians Santana (Lucas Sampaio) e Hernane Brocador (Tiago Reis). T.: Luizinho Lopes

Estádio: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Daniel Henrique da Silva Andrade (DF) e José Reinaldo Nascimento Junior (DF)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Cartões amarelos: Rafael Navarro e Barreto (BOT); Neto Berola, Rafael Santos e Jonathan Bocão (CON)

Gol: Diego Gonçalvez (BOT), aos 29'/2ºT