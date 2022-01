Botafogo aumenta 450% do faturamento médio do e-commerce em seis meses

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Enquanto caminha na transição do departamento de futebol para SAF (Sociedade Anônima do Futebol), que terá 90% das ações compradas pelo empresário norte-americano John Textor, o Botafogo celebra números positivos e aquisição de novas receitas em outras áreas.

Um dos resultados comemorados foi o atingido pelo e-commerce do clube carioca. Nos primeiros seis meses do projeto realizado em parceria com a FutFanatics, empresa líder no segmento, o clube alvinegro alcançou o valor de R$ 3,2 milhões, que representa o mesmo faturamento obtido pelo clube durante os anos de 2017, 2018 e 2019. Em relação ao e-commerce anterior, o faturamento médio teve um crescimento de 450%.

Lênin Franco, diretor de negócios do Botafogo, lembra que, além das ações de marketing, o título da Série B do Campeonato Brasileiro também ajudou para que o retorno fosse tão expressivo, nos termos dele.

"O bom resultado com o e-commerce nesses seis primeiros meses é fruto de uma combinação de fatores. Nós aumentamos o número de produtos licenciados, lançamos duas novas camisas e realizamos inúmeras ações de marketing nas redes sociais. O conjunto desses elementos, impulsionados pela campanha do título, fizeram com que o retorno fosse tão expressivo", disse.

"Em 2022, iremos manter a estrutura, com diversas novidades, produtos e campanhas de divulgação. O nosso objetivo é atrair a atenção do torcedor e tornar o e-commerce do clube cada vez mais forte", emendou Franco.

Além dos produtos, a Loja do Botafogo tem promovido ações especiais em datas comemorativas e feito ativações junto à torcida alvinegra. Um exemplo foi em agosto do ano passado, quando o clube estava próximo de comemorar 117 anos e lançou, juntamente à Kappa, o uniforme número 4, na cor azul celeste.

Na ocasião, o marketing apostou em uma declaração de amor ao Rio de Janeiro e colocou o clube como "patrimônio da cidade mais bonita do mundo", gerando repercussão nas redes sociais.

O Botafogo ressalta que tais resultados também têm ligação com a forma que o contrato entre as partes foi concretizado, após a abertura de um processo de concorrência.