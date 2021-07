Botafogo anuncia saída do técnico Marcelo Chamusca após derrotas na série B

Marcelo Chamusca foi demitido nesta terça-feira (13) e não é mais o técnico do Botafogo. O anúncio foi feito nas redes sociais do clube que também divulgou a saída do auxiliar técnico Caio Autuori e o preparador físico Roger Gouveia.

De acordo com o Globo Esporte, a decisão ocorre após a má campanha na Série B, que deixa o time na 10ª colocação após 10 jogos. O Botafogo teve 27 partidas sob comando de Chamusca. No entanto, obteve nove vitórias, 12 empates e seis derrotas, com 50% de aproveitamento.