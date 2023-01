Botafogo anuncia novo patrocinador master

Tchê Tchê, Del Piage, Carol e Tamires foram os modelos do uniforme com a marca da empresa.

O evento de apresentação do novo patrocinador aconteceu em um restaurante na Zona Sul do Rio de Janeiro.

É o maior acordo da história do Botafogo afirmou Rafael Ganem, diretor de negócios do clube alvinegro, durante a apresentação, mas sem revelar valores.

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Botafogo anunciou, na noite desta sexta-feira (6), a Parimatch como nova patrocinadora master do departamento de futebol. A parceria com a casa de apostas será válida por dois anos.

