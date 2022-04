Botafogo anuncia a contratação do meia Lucas Fernandes

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Botafogo anunciou nesta quinta-feira (14) a contratação do meia Lucas Fernandes. O jogador, que pertence ao Portimonense, de Portugal, chega por empréstimo até dezembro de 2023, com opção de compra. Ele é aguardado no Rio de Janeiro para o início do trabalho junto ao elenco.

Revelado pelo São Paulo, onde jogou profissionalmente de 2016 a 2018, Fernandes é um pedido do técnico Luís Castro, que, mesmo no exterior nas últimas temporadas, acompanhou o futebol português com atenção.

O meia é a 11ª contratação do clube alvinegro na "Era John Textor". Anteriormente, o clube divulgou os acertos com os zagueiros Philipe Sampaio e Victor Cuesta, os laterais Saravia e Niko Hämäläinen, os volantes Patrick de Paula e Oyama, o meia Lucas Piazon, e os atacantes Victor Sá, Gustavo Sauer e Joffre.

O elenco atravessa uma reformulação e a diretoria correu para viabilizar alguns acordos antes do fechamento da janela de transferência. Há a expectativa para que o anúncio de Tchê Tchê aconteça em breve.