Botafogo anuncia a contratação do lateral-esquerdo Rafael Carioca

SÃO PAULO, SP (UO/FOLHAPRESS) - O Botafogo anunciou, nesta quinta-feira (1º), a contratação do lateral-esquerdo Rafael Carioca, que estava no Vitória. Ele assinou com o Alvinegro um vínculo até o fim do ano.

O jogador, de 28 anos, não fazia parte dos planos do clube baiano e chega a General Severiano tendo a concorrência de Guilherme Santos, e dos jovens Hugo e Paulo Victor.

Rafael Carioca tem passagem pela base do Fluminense e se profissionalizou no Vila Nova. O lateral-esquerdo também já defendeu o Internacional, Caxias, Resende, Paraná, CRB e Red Bull Brasil, além do Ceará, onde trabalhou com o técnico Marcelo Chamusca.

Este é o 12º reforço do Glorioso para a temporada, o quinto para o sistema defensivo. Anteriormente, a diretoria já havia acertado com o goleiro Douglas Borges, os zagueiros Joel Carli e Gilvan, e o lateral-direito Jonathan. Ainda chegaram os volantes Matheus Frizzo e Pedro Castro, os meias Ricardinho, Marco Antônio e Felipe Ferreira, os atacantes Ronald e Marcinho.