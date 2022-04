Botafogo acerta contratação de goleiro que viralizou na Copinha

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Botafogo anunciou, nesta segunda-feira (11), a contratação do goleiro Eduardo da Silva, conhecido como Tomate. Destaque na Copa São Paulo de Futebol Júnior deste ano, o jogador chega para integrar o elenco sub-20 do clube alvinegro. Tomate pertence ao Andirá, do Acre, e assinou contrato de empréstimo por um ano.

Ele desembarcou no Rio de Janeiro no início de fevereiro, mas os trâmites finais para o anúncio aconteceram apenas recentemente devido à transição para que o clube atravessou para a SAF.

Em meio a esse processo, o acerto, inclusive, esteve em xeque, e o jogador recebeu contatos. A conversa com o Glorioso, porém, teve final feliz.

O goleiro protagonizou uma das cenas marcantes da Copinha. No duelo com o Atlético-MG, pela segunda rodada do Grupo 4, fez boas defesas, mas acabou substituído antes de um pênalti para o time adversário, e chorou no banco de reservas. O episódio ganhou as redes sociais e causou comoção.

O jovem chegou a ser chamado para um teste no próprio Galo, que seria realizado em março, mas, à época, as tratativas com o Botafogo ganharam corpo.