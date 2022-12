Botafogo abre negociação para contratar Douglas Costa e meia avalia oferta

O clube aguarda a resposta do atleta para iniciar negociação com o LA Galaxy, equipe com a qual Douglas possui contrato por mais uma temporada.

O Botafogo fez uma oferta ao ex-Grêmio com contrato de dois anos de duração. Douglas Costa passará férias no Rio de Janeiro e está avaliando a proposta.

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Botafogo fez uma oferta ao meia-atacante Douglas Costa, 32, que atualmente defende o LA Galaxy, dos Estados Unidos. O clube carioca aguarda aval do jogador para conversar com a equipe que disputa a MLS (Major League Soccer).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.