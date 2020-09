'Borrachinha' é nocauteado em duelo contra Adesanya

O brasileiro Paulo 'Borrachinha' enfrentou o nigeriano Israel Adesanya neste sábado (26), no octógono do UFC, em duelo válido pelo cinturão dos pesos-médios (84 kg).

Adesanya não deu espaço e mostrou bastante agilidade no jogo de pernas e abusou nos chutes. Ao ganhar confiança, o nigeriano acertou golpes no rosto que lhe garantiu a vitória logo no segundo assalto.

‘Borrachinha’ amargou em sua primeira derrota como atleta profissional no MMA. Já Adesanya segue batendo seu recorde com 20 vitórias.