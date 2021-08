Borja pode fazer sua estreia pelo Grêmio contra a Chapecoense

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O encerramento da 15ª rodada do Brasileiro vai ter o confronto dos clubes com as piores campanhas do campeonato, até o momento. O Grêmio vai enfrentar a Chapecoense nesta segunda-feira (9), às 20h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).

Na 19ª colocação, com sete pontos, o tricolor gaúcho está a frente do lanterna Chapecoense, que anota quarto. A situação das equipes é tão ruim, que mesmo ganhando a partida elas não saem das suas posições, já que o Cuiabá, em 18º, tem sete pontos a mais que o Grêmio.

Favorito, o Grêmio deve contar com Thiago Santos, que ajudou a equipe a vencer o Vitória por 1 a 0, pela Copa do Brasil. De confiança do técnico Luiz Felipe Scolari, o volante está recuperado de uma lesão e pode formar dupla com Lucas Silva ou Darlan no meio campo.

A novidade da equipe fica por conta de Borja. O atacante deve entrar no lugar de Ricardinho.

Novidade também no rival, Pintado faz sua estreia no comando do alviverde após a demissão de Jair Ventura. O treinador vai ter a difícil missão de tirar a Chapecoense lanterna.

Com lesões, Felipe Santana, Ravanelli, Ignácio e Tiepo estão fora do duelo. Regularizado, o meia Denner, novo reforço da Chapecoense, fica a disposição do treinador.

O time da cidade de Chapecó ainda não venceu uma partida no campeonato e amarga dez derrotas.

Estádio: Arena Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Horário: 20h desta segunda-feira (9)

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (RJ)

Onde assistir: SporTV e Premiere