Borja marca de novo, Grêmio vence Bahia e fica mais perto de sair do Z4

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Miguel Borja marcou e o Grêmio venceu. Neste sábad (21), em Porto Alegre, o time de Felipão fez 2 a 0 no Bahia, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol do centroavante colombiano abriu a vitória, confirmada nos acréscimos com Diego Souza. Na aritmética que mais importa por ora aos gremistas, o resultado dá ânimo na luta para sair da zona do rebaixamento.

O Grêmio, agora, tem 16 pontos e dorme em 17º na tabela, um salto de duas posições. Está um ponto atrás do Cuiabá, primeiro time fora da zona do rebaixamento. Mas o time do Mato Grosso, assim como Sport e América-MG, ainda joga na rodada. Tem, ainda assim, um jogo a mais que o Tricolor gaúcho.

O Bahia segue com 18 pontos, há seis rodadas sem ganhar no Brasileirão. A equipe foi dirigida pelo interino Bruno Lopes, enquanto o argentino Diego Dabove não assume.

Na próxima rodada, o Grêmio recebe o Corinthians e o Bahia visita o Fluminense. Antes, o time de Felipão encara o Flamengo, em Porto Alegre, no primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil.

Quem foi bem: Miguel Borja

O Centroavante marcou de cabeça, após cruzamento de Rafinha no início do segundo tempo, e assumiu a responsabilidade de novo. Borja chegou a três gols em quatro jogos pelo Grêmio.

Quem foi mal: Léo Pereira

O Meia-atacante foi aposta de Felipão na escalação inicial. Toda voluntariedade não superou a limitação técnica e a série de erros ao longo do primeiro tempo atrapalhou o Grêmio. Saiu no intervalo para entrada de Luiz Fernando.

Diego Dabove assiste jogo no estádio

O novo treinador do Bahia assistiu de perto o jogo contra o Grêmio. Diego Dabove encontrou os jogadores em Porto Alegre antes da partida e acompanhou a partida em camarote do estádio. O argentino substitui Dado Cavalcanti, demitido durante a semana.

Douglas Costa por dentro e Cortez de volta

Sem Vanderson, suspenso, Rafinha voltou a ser lateral direito. E com isto, Bruno Cortez retornou ao time. No meio-campo, o Grêmio começou a partida com Douglas Costa atuando centralizado. Ainda no primeiro tempo, o camisa 10 passou a cair para os lados.

Grêmio mostra versão mais organizada

A atuação do Grêmio se dividiu em duas. Antes de marcar com Borja, o time mostrou organização e uma versão mais avançada — na comparação com jogos recentes. Apesar disso, a equipe penou para criar oportunidades claras.

Bahia para na trave e na falta de pontaria

A história do jogo poderia ser outra. O Bahia, no primeiro ataque, quase abriu o placar em chute de Rossi. Quase sem ângulo. A bola passou em frente ao gol, caprichosa, após pequeno desvio de Gabriel Chapecó. Ainda no primeiro tempo, Rodriguinho cabeceou forte e parou na trave direita. Na etapa final, Raí ficou livre e cara a cara com o goleiro gremista e encheu o pé. A bola, no entanto, subiu demais e saiu centímetros acima do ângulo direito.

Primeiro muito atrás, depois Daniel leva à frente

O Bahia jogou com as linhas baixas, dando ao Grêmio a premissa de atacar. A estratégia, ainda assim, rendeu boas chances. Na etapa final, em desvantagem, o plano mudou e Daniel conduziu o time a jogar de maneira mais aguda.

GRÊMIO: Gabriel Chapecó; Rafinha, Ruan, Rodrigues e Bruno Cortez; Lucas Silva, Villasanti, Douglas Costa, Léo Pereira e Alisson (Fernando Henrique); Borja (Diego Souza) Técnico: Felipão.

BAHIA: Matheus Teixeira; Nino Paraíba, Germán Conti, Luiz Otávio e Matheus Bahia; Daniel (Maycon Douglas), Lucas Mugni, Patrick de Paula (Raí), Raniele, Rodriguinho (Gilberto) e Rossi Técnico: Bruno Lopes (interino).

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 1 X 0 BAHIA

Data e hora: 21/08/2021 (sábado), às 19h (horário de Brasília)

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Auxiliares: Jean Marcio dos Santos e Lorival Candido das Flores (RN)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

Cartões amarelos: Lucas Silva (GRE); Gilberto (BAH)

Gols: Borja, aos 4 minutos do segundo tempo (GRE); Diego Souza, aos 49 minutos do segundo tempo (GRE)