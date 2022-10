Bolsonaro destaca apoio de Neymar na volta da propaganda eleitoral

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A propaganda eleitoral gratuita retornou nesta sexta-feira (7) com as campanhas de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL). Em seu programa, o candidato à reeleição exaltou o apoio de Neymar e de governadores.

Antes do primeiro turno, Neymar apareceu em um vídeo declarando apoio a Bolsonaro. Nas imagens, publicadas no TikTok do jogador e no Twitter do secretário-executivo do Ministério das Comunicações, Fabio Wajngarten, o atleta aparece dançando e cantando uma música em alusão ao político.

No dia seguinte, o atacante da seleção brasileira reclamou de alguns ataques que sofreu após aparecer no vídeo.

"Falam em democracia e um montão de coisa, mas quando alguém tem uma opinião diferente é atacado pelas próprias pessoas que falam em democracia. Vai entender", escreveu o jogador em seu Twitter.

Neymar não transferiu o título de eleitor desde que foi para a Europa e teria de vir ao Brasil para votar. O atual local de votação do jogador é em Santos, como consta no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).