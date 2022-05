Bolsonaro assiste a Flamengo e Botafogo em Brasília

A última vez que Bolsonaro havia comparecido a uma partida de futebol aconteceu em 17 de abril, quando esteve na Vila Belmiro para ver o jogo entre Santos e Coritiba, também pelo Nacional. Na época, o clube não esclareceu se o presidente havia apresentado comprovante de vacinação ou teste negativo para Covid-19 antes de entrar no estádio, como é a regra no estado de São Paulo.

A partida, válida pelo Campeonato Brasileiro, terminou com vitória do Botafogo por 1 a 0.

Bolsonaro estava acompanhado do vice-presidente, Hamilton Mourão, e de auxiliares como Luiz Eduardo Ramos, ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, e do general Walter Braga Netto, ex-ministro da Defesa. O presidente foi recebido pelos torcedores com aplausos e vaias, dividindo o público.

