Bola parada vira dor de cabeça para Abel perto das quartas do Paulista

Terceiro melhor ataque. O Palmeiras marcou 18 vezes, contra 20 do São Paulo e 21 do São Bernardo.

O Palmeiras já está classificado para as quartas de final. O time lidera o Grupo D, com 27 pontos em 11 jogos.

Há um detalhe que é falta de concentração, mas isso falo dentro porque não gosto de falar publicamente. É fácil falar para os jogadores e identificar o erro. Não discuto com jogadores, só mostro os princípios que temos com imagens". Abel Ferreira, técnico do Palmeiras.

Três dos cinco gols sofridos pelo Palmeiras neste Paulista foram na bola parada. O último deles aconteceu no domingo (26), em vitória por 3 a 1 sobre a Ferroviária, no Allianz Parque.

SÃO PAULO/SP - As bolas paradas se tornaram um ponto de atenção para Abel Ferreira. Apesar de ter a defesa menos vazada do Campeonato Paulista, o Palmeiras se mostrou vulnerável neste fundamento nos últimos jogos.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.