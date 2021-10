Bola de Ouro 2021 tem Neymar e Jorginho entre os indicados

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A revista France Football divulgou nesta sexta-feira (8) os 30 indicados ao prêmio de Bola de Ouro de 2021, com Neymar (Paris Saint-Germain) entre eles.

Além do camisa 10 da seleção, outro brasileiro também está na disputa: Jorginho, do Chelsea, que é naturalizado italiano e foi campeão da Eurocopa com a Itália.

Lionel Messi (PSG) foi o último vencedor, em 2019 (não houve o prêmio em 2020), quando ainda atuava pelo Barcelona. Agora, tentará seu sétimo troféu.

A lista também tem nomes como Mbappé (PSG), Kevin de Bruyne (Manchester City), Kante (Chelsea), Cristiano Ronaldo (Manchester United), Lewandowski (Bayern de Munique) e Benzema (Real Madrid).

A premiação acontece no dia 29 de novembro. O goleiro brasileiro Ederson (Manchester City) concorre ao prêmio Yashin, de melhor goleiro do mundo --o último vencedor dessa categoria foi Alisson, do Liverpool.

A escolha é feita em votação com dezenas de jornalistas do mundo inteiro.

Veja a lista dos indicados:

Gerard Moreno (Villarreal)

Cristiano Ronaldo (Manchester United)

Phil Foden (Manchester City)

Kylian Mbappé (PSG)

Luis Suárez (Atlético de Madrid)

Robert Lewandowski (Bayern de Munique)

Jorginho (Chelsea)

Mohamed Salah (Liverpool)

César Azpilicueta (Chelsea)

Romelu Lukaku (Chelsea)

Kevin De Bruyne (Manchester City)

Neymar (PSG)

Rúben Dias (Manchester City)

Lautaro Martínez (Inter de Milão)

Simon Kjaer (Milan)

Lionel Messi (PSG)

Bruno Fernandes (Manchester United)

Pedri (Barcelona)

Luka Modric (Real Madrid)

Giorgio Chiellini (Juventus)

Harry Kane (Tottenham)

Gianluigi Donnarumma (PSG)

Karim Benzema (Real Madrid)

Raheem Sterling (Manchester City)

Nicolò Barella (Inter de Milão)

Riyad Mahrez (Manchester City)

Ngolo Kanté (Chelsea)

Erling Haaland (Borussia Dortmund)

Leonardo Bonucci (Juventus)

Mason Mount (Chelsea)