Boca Rosa fecha patrocínio com o Corinthians para base do vôlei feminino

O esporte é um espaço transformador e que tem o poder de criar uma nova realidade. O vôlei é uma modalidade coletiva, de apoio, e de suporte entre as atletas, isso não poderia ser mais a nossa cara. Afinal, não tem nada mais poderoso do que uma mulher apoiando outra."Bianca Boca Rosa, via Instagram

O anúncio foi feito na conta do Instagram pessoal de Bianca, que conta com mais de 18 milhões de seguidores. Além de influencer e empresária, Bianca é youtuber, diretora criativa, atriz e apresentadora brasileira.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Empresa da influenciadora carioca, a Boca Rosa Beauty irá patrocinar dos times de base do vôlei feminino do Corinthians.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.