Bielsa se emociona à beira do gramado após empate do Leeds com o City

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O tão aguardado duelo entre o Leeds United, de Bielsa, e o Manchester City, treinado por Pep Guardiola, terminou com um empate em 1 a 1, mas o que chamou a atenção logo após o apito final foi a visível emoção do técnico argentino à beira do gramado.

"El Loco" Bielsa permaneceu desfrutando o momento agachado na área técnica por alguns segundos até se levantar e ser cumprimentado com um abraço pelo consagrado treinador adversário, admirador confesso de seu trabalho e disseminador de uma ideia de jogo que possui muitas semelhanças com a filosofia defendida pelo argentino há décadas.

Apesar do placar em igualdade com apenas dois gols marcados, a partida foi muito movimentada, somando 35 finalizações.

Com o resultado, o Leeds ocupa provisoriamente a quarta colocação do Campeonato Inglês, com sete pontos conquistados em quatro rodadas. Já o City ocupa a 10ª posição, com quatro pontos em três jogos disputados.