Bicicleta de Rony ganha destaque na imprensa internacional

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - No empate em 1 a 1 entre Fluminense e Palmeiras, no sábado (27), no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro, Rony abriu o placar para o time paulista com um golaço de bicicleta — o segundo dele neste ano. O lance ganhou destaque na imprensa internacional e rendeu elogios ao atacante palmeirense.

O jornal argentino "Olé" avaliou o chute de Rony como uma "definição espetacular", apontando o lance como um candidato ao prêmio Puskás, entregue pela Fifa ao gol escolhido como o mais bonito da temporada.

"Uma bicicleta espetacular que deixou o goleiro Fábio, do Fluminense sem possibilidades de fazer algo mais que pular para sair na foto", resumiu o periódico. Mas não foi apenas na América do Sul que o gol de Rony deixou boas impressões.

O jornal espanhol "As" também deu destaque para a bicicleta do palmeirense. A publicação destacou que é a segunda vez que Rony acerta um chute deste tipo nos últimos meses.

"Não é a primeira vez que o atacante do Palmeiras faz um gol desta categoria. Mas, sem dúvidas, agora ele se superou", declarou o jornal.

Com o empate, o Palmeiras foi a 50 pontos. Líder, a equipe alviverde manteve a distância de oito para o Fluminense, segundo colocado. O time carioca, no entanto, pode ser superado pelo Flamengo no complemento da rodada.