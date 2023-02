Bia Haddad vence a terceira seguida e vai à semi do WTA de Abu Dhabi

SÃO PAULO/SP - A tenista brasileira Beatriz Haddad venceu a terceira partida seguida no WTA 500 de Abu Dhabi e avançou à semifinal do torneio de simples feminino. Atual número 14 do mundo, Haddad se classificou após vencer de virada a cazaque Elena Rybakina (10ª no ranking) por 2 sets a 1 (parciais de 3/6, 6/3e 6/2). A paulistana, de 25 anos, volta a competir a partir das 11 (horário de Brasília) deste sábado (11). A adversária na semi será a suíça Belinda Bencic (9ª).

"Hoje consegui jogar um tênis agressivo e sacar muito melhor que ontem, então espero levar isso para o jogo contra a Bencic amanhã. Vai ser um jogo numa quadra grande, contra uma jogadora grande e experiente. Sei das minhas qualidades e das qualidades dela. A gente se conhece bastante desde o juvenil e também nos enfrentamos em duas vezes no ano passado. Vou fazer o meu melhor, buscar evoluir o meu tênis, ser corajosa e vamos ver o que acontece", disse a brasileira após o triunfo desta sexta (10)Informa a Agência Brasil.

Nos dois jogos anteriores entre as duas tenistas no circuito mundial, Haddad venceu uma vez, e Bencic a outra.

Stefani disputa semi de duplas às 9h30

Antes da semi de Bia Haddad, quem também buscará uma vaga na final no WTA de Abu Dhabi será a compatriota Luisa Stefani. Ao lado da chinesa Shuai Zhang, a campinense vai encarar na semi de duplas femininas a japonesa Miyu Kato e a romena Monica Niculescu. Nesta temporada, Stefani já faturou o título do WTA 500 de Adelaide (Austrália) ao lado da norte-americana Taylor Towsend, e também levantou a inédita taça para o país no torneio de duplas mistas, ao lado do gaúcho Rafael Matos, no Aberto da Austrália, primeiro Grand Slam do ano.