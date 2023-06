Bia Haddad vence jogão de 3h51min e vai às quartas de final em RG

Esta será a primeira vez da paulista de 27 anos entre as oito melhores em um torneio do Grand Slam. Até esta edição de Roland Garros, ela jamais havia alcançado sequer a terceira rodada em um evento deste nível.

A tenista Beatriz Haddad Maia mostrou raça e força mental mesmo com uma atuação instável, com 65 erros não forçados, não deixou de lutar e acreditar na partida contra a espanhola Sara Sorribes Tormo (#132 do mundo) e teve uma vitória de 6/7(3), 6/3 e 7/5, em mais de 3h51min de jogo - a partida feminina mais longa de Roland Garros este ano até agora -, que valeu uma vaga nas quartas de final de Roland Garros.

