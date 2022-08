Bia Haddad vence ex-número 1 do mundo e vai à final do WTA 1.000 de Toronto

O triunfo significou a quebra de um jejum de 54 anos sem títulos femininos brasileiros na grama, no primeiro escalão do tênis mundial —desde a última conquista de Maria Esther, em 1968.

No mês seguinte, Bia subiu mais um degrau na carreira ao conquistar pela primeira vez um WTA 250, em Nottingham (Inglaterra). A campanha incluiu uma vitória sobre a grega Maria Sakkari, então número 5 do mundo.

Em maio, a paulista venceu seu primeiro torneio de WTA 125, em Saint-Malo (França), e chegou à final em Paris nesta mesma categoria. Foi quando entrou pela primeira vez no top 50 do ranking individual.

Com esta campanha, Bia Haddad já garantiu uma inédita entrada para o top 20 mundial, na próxima atualização da lista. Será a 14ª colocada em caso de título, e 16ª se ficar com o vice-campeonato.

Foi a primeira vez que uma brasileira conseguiu derrotar uma número 1 do mundo. Com a classificação, Bia tornou-se ainda a primeira tenista do país a chegar às quartas de final em um WTA 1.000.

As duas finalistas já se enfrentaram três vezes, com duas vitórias da romena e uma da brasileira.

Com o resultado, Halep chegou à 18ª final de WTA 1.000 na carreira, igualando-se à estadunidense Serena Williams com o maior número de decisões nesta categoria.

A adversária na final será Simona Halep (15ª), também ex-número 1 do mundo. A romena passou pela estadunidense Jessica Pegula (7ª) na outra chave, com vitória por 2 a 1 (parciais 2/6, 6/3 e 6/4).

A brasileira derrotou a tcheca Karolina Pliskova, ex-número 1 do mundo e atual 14ª colocada do ranking mundial, em semifinal disputada neste sábado (13).

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A tenista brasileira Bia Haddad, de 26 anos, segue fazendo história e está na grande final do WTA 1.000 de Toronto, no Canadá.

