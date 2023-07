Bia Haddad sente dores, chora e abandona Wimbledon

A brasileira recebeu atendimento médico, tentou seguir, mas não conseguiu continuar no duelo das oitavas de final. Sob lágrimas, Bia se despediu do Grand Slam de Londres. As informações são do GE.

Durou apenas 26 minutos a estreia de Beatriz Haddad Maia na quadra central de Wimbledon. A número 13 do mundo sofreu com dores nas costas e abandonou o jogo contra a cazaque Elena Rybakina depois de apenas cinco games.

