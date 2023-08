Bia Haddad derruba campeã de 2017 e avança após estreia nervosa no US Open

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Com a ex-número 3 do mundo e campeã do torneio em 2017, Sloane Stephens, do outro lado na rede, ninguém esperava uma estreia simples para Beatriz Haddad Maia neste US Open. Foi o que aconteceu. Após um começo dominante da brasileira, a tenista da casa reagiu na segunda parcial, acordou a torcida do Estádio Louis Armstrong e levou a partida a um nervoso terceiro set. No fim, a coragem da paulista de 27 anos foi recompensada junto com sua capacidade de jogar bem os pontos importantes. Mesmo depois de perder seguidas vantagens no segundo set, Bia brilhou na reta final e saiu de quadra com a vitória 6/2, 5/7 e 6/4.

Atual número 19 do mundo, Bia chegou a Nova York sem muito ritmo de jogo. Nos dos torneios de preparação que disputou, foi eliminada no segundo jogo no WTA 1000 de Montreal e perdeu na estreia no WTA 1000 de Cincinnati. Sloane, embora fazendo uma temporada modesta e ocupando apenas o 36º posto no ranking, chegou a Nova York com mais tempo de quadra, somando seis vitórias e quatro derrotas nas últimas semanas. Por isso, a previsão era de equilíbrio. Com o resultado, Bia avança à segunda rodada do US Open e faz 2 a 0 no histórico de confrontos diretos contra Sloane Stephens.

OS MOMENTOS-CHAVE

Bia conseguiu a primeira chance de quebra logo no terceiro game, e converteu para fazer 2/1 quando a americana errou uma direita nada complicada.

A segunda quebra veio no sétimo game, com a brasileira já mais à vontade e mais agressiva em quadra. Bia fez dois winners de backhand, forçou um erro de Sloane e contou com um erro não forçado da rival para converter outro break point e abrir 5/2.

Stephens pressionou o serviço da brasileira e teve três break points no sexto game do segundo set, mas Bia se salvou de todos, sempre buscando o ataque. Forçou dois erros da rival e disparou um winner para escapar do perigo. Em seguida, fez um voleio e uma esquerda vencedores para confirmar o serviço.

Cheia de confiança, a paulista aproveitou o momento favorável e foi ao ataque. Com uma esquerda vencedora, conquistou mais dois break points (15/40). Só precisou de um: fez uma bela curtinha e matou o ponto com um voleio para abrir 4/3 de vantagem.

A tenista da casa devolveu a quebra no oitavo game, e na mesma moeda, com duas curtinhas que igualaram a parcial em 4/4 e acordaram a torcida americana. Pouco depois, sacando em 5/6, Bia cometeu seguidos erros não forçados e cedeu um set point. Stephens aproveitou e, com uma boa esquerda na paralela, forçou um erro da brasileira e fechou a parcial.

O terceiro set começou equilibrado e com muitas chances de quebra. Bia era claramente mais agressiva, e isso deu resultado quando, depois de três quebras seguidas, a brasileira confirmou seu serviço e abriu 3/1.

Sloane ainda esboçou uma última reação, devolvendo a quebra no sexto gama, mas Bia não deixou que a americana confirmasse seu serviço na sequência. A brasileira converteu mais um break point, abriu 4/3 e, desta vez, não deixou a vantagem escapar.

EM NÚMEROS

No primeiro set, Bia foi muito eficiente com o primeiro serviço: teve 77% de aproveitamento e venceu 80% dos pontos com o fundamento. Stephens teve 58% e 55%, respectivamente.

Na primeira parcial, Bia e Sloane tiveram o mesmo número de winners (5), mas a brasileira conseguiu ser agressiva e forçar mais erros da adversária: 8 a 3.

O segundo set teve números opostos neste quesito: com a tenista da casa mais agressiva, foi Bia quem cometeu mais erros forçados: 18 a 11.

E AGORA?

Com o triunfo desta segunda, a paulista já iguala sua campanha no US Open do ano passado, quando foi eliminada na segunda rodada. A próxima adversária de Haddad Maia em Nova York este ano será outra americana: Taylor Townsend, número 5 do mundo nas duplas e 132 nas simples, avançou ao superar a francesa Vera Gracheva por 6/4 e 6/2.

Quem vencer pode encarar na terceira rodada a tcheca Karolina Muchova, número 10 do mundo e vice-campeã de Roland Garros. Foi ela que eliminou Bia na primeira rodada do torneio de Cincinnati, há cerca de duas semanas.