Bia Haddad conquista primeiro WTA 250 da carreira e entra no top 40

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A paulista Bia Haddad Maia conquistou seu primeiro título WTA 250 de simples na carreira. A brasileira ergueu o troféu depois de derrotar a americana Alison Riske, neste domingo (12), na final do torneio disputado em Nottingham, Inglaterra.

Bia, que iniciou a jornada no 48º lugar do ranking mundial feminino, se recuperou de uma quebra no terceiro set para derrotar a 40ª colocada por 2 sets a 1 (6/4, 1/6 e 6/3). Com a vitória, a brasileira entrará pela primeira vez no top 40 da WTA, na próxima atualização da lista.

Depois da final de simples, a tenista ainda coroou o fim de semana com o título do torneio de duplas. A brasileira e a chinesa Zhang Shuai derrotaram na decisão a americana Caroline Dolehide e a romena Monica Niculescu, por 2 sets a 0, parciais de 7/6 (2) e 6/3.

Nas quartas de final de simples, ponto alto da campanha em Nottingham, a brasileira derrotou a grega Maria Sakkari, número 5 do ranking de simples da WTA. Foi a quinta vitória consecutiva de Bia contra tenistas entre as cinco melhores do mundo.

Em seu site oficial, a organização destacou o fato de Bia ter se tornado a primeira mulher brasileira a chegar a uma final de simples na grama, em um torneio de elite, desde que Maria Esther Bueno fora vice-campeã em Chestnut Hill, em 1968.

Ao vencer a final deste domingo, Bia quebrou um jejum de 54 anos sem títulos femininos brasileiros neste tipo de piso, desde a última conquista profissional de Maria Esther, em Manchester, também em 1968.

Antes desse fim de semana, Bia havia chegado a uma final de WTA 250, há cinco anos, mas ficou com o segundo lugar em competição disputada na quadra dura, em Seul, na Coreia do Sul.

"É louco, porque nunca pensei em minha vida que meu primeiro título seria na grama. Por isso, cheguei aqui sem nenhuma expectativa. Vim para melhorar meu jogo, dando meu 100% a cada ponto. Só queria lutar, e acho que por isso cheguei mais forte para esta final. Estou muito feliz por conquistar essa vitória aqui, e Nottingham com certeza vai ficar no meu coração", disse Bia.

A organização também destacou a grande temporada da paulista de 26 anos. Em maio, Bia já havia vencido seu primeiro torneio de WTA 125, em Saint-Malo, e chegado à final em Paris, na mesma categoria, quando entrou pela primeira vez no top 50 do ranking.

Este foi também o primeiro título brasileiro no circuito feminino de simples desde que a alagoana Teliana Pereira triunfou em Florianópolis, em 2015.

Além de Teliana e, agora, Bia, apenas Maria Esther e Niege Dias haviam conquistado títulos no primeiro escalão do circuito mundial.

Após a competição em Nottingham, Bia segue na Inglaterra para tentar dar sequência à boa fase em mais um WTA 250, ainda nesta semana, em Birmingham. E, depois, em um Grand Slam, em Wimbledon. A tradicional competição está marcada para acontecer entre os dias 27 de junho e 10 de julho.