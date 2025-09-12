   Compartilhe este texto

Bia Haddad cai diante de mexicana e se despede do SP Open

Por Folha de São Paulo

12/09/2025 19h15 — em
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Beatriz Haddad Maia foi eliminada nas quartas de final do SP Open. Cabeça de chave número um do torneio paulistano, a brasileira de 29 anos, 27ª do ranking mundial, sucumbiu diante da mexicana Renata Zarazua, 84ª do mundo, por 2 sets a 0, parciais de 7/6 (7/5) e 6/3, em duas horas e 13 minutos.

Foram muitos erros não forçados cometidos pela paulistana, que era o grande nome da competição. Ela até começou bem a partida, abrindo 3/0, e chegou a sacar em 5/3 no primeiro set. No entanto, permitiu o crescimento da rival, que se mostrou firme ao longo de todo o confronto na quadra Maria Esther Bueno, no parque Villa-Lobos, na zona oeste de São Paulo.

Se não tinha a potência da adversária, Zarazua teve maior consistência, o que ficou claro nas estatísticas da partida, finalizada na noite de sexta-feira (12). A mexicana teve 13 bolas vencedoras, contra 24 da brasileira. Porém teve 30 erros não forçados, número baixo na comparação com o da oponente, com 53.

Quinta cabeça de chave do campeonato, Renata enfrentará nas semifinais, neste sábado (13), a francesa Sarah Rakotomanga, 214ª do mundo. Do outro lado da chave, brigarão por uma vaga na decisão a indonésia Janice Tjen, 130ª do ranking, e a britânica Francesa Jones, 85ª do mundo e sexta cabeça de chave do torneio.

O torneio, dessa maneira, não terá a sua principal atração em seu fim de semana decisivo. Esvaziado de estrelas internacionais, o SP Open tinha em Bia Haddad como maior estrela. Ela superou a italiana Miriana Tona (409ª) e a brasileira Laura Pigossi (193ª), mas caiu diante da primeira top 100 que enfrentou.

