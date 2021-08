Bia Ferreira supera algoz, vai à final e garante pelo menos a prata no boxe nas Olimpíadas

Essa foi a primeira medalha olímpica de Bia, que até aqui já tinha um ouro Pan-Americano (em Lima, no Peru, em 2019) e um título do Mundial (também em 2019).

As duas pugilistas já se enfrentaram quatro vezes. As duas primeiras foram vencidas pela finlandesa. A brasileira superou a rival pela primeira vez em fevereiro deste ano, na final do torneio de Strandja, na Bulgária.

Assim, Bia avançou à final e ficará ou com a prata, ou com o ouro. Até aqui na carreira, ela tem 31 pódios em 32 competições disputadas.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A baiana Beatriz Ferreira, 28, segue com um retrospecto praticamente impecável no boxe nas Olimpíadas de Tóquio-2020. Nesta quinta-feira (5), a brasileira venceu Mira Potkonen, 40, nas semifinais da categoria até 60 kg, por unanimidade.

