Bia Ferreira, esperança de ouro no boxe, estreia com vitória e vai às quartas

No assalto decisivo, Wu conseguiu manter a distância, mas Bia também apostou em golpes mais longos. Ela chegou a pressionar a adversária nas cordas e a atleta de Taiwan só podia fugir dos golpes. Com isso, a vitória brasileira foi clara.

Ela foi para o corner confiante após o primeiro assalto. Ela encaixou golpes diretos na adversária, principalmente na lateral da cabeça e na cintura. Apesar de ser mais baixa, Bai conseguiu encurtar a distância entre as duas e anotou vitória no primeiro round.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A boxeadora Beatriz Ferreira estreou com vitória, nesta sexta-feira (30), na categoria até 60 kg nas Olimpíadas de Tóquio. Ela venceu, por decisão unânime, a taiwanesa Shih-Yi Wu. Bia avançou às quartas de final e volta a lutar às 5h da manhã do dia 3 de agosto, ainda sem adversário definido.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.