Bermudense fatura ouro no triatlo feminino; brasileiras ficam em 28ª e 32ª

A atleta, natural de Araras, no interior de São Paulo, se manteve muito bem na água, terminando na segunda posição. Na virada para o ciclismo, ela continuou no pelotão de frente e se continuou, nos primeiros 5 km, apenas um segundo atrás da líder, a britânica Georgia Taylor-Brown. Luisa Batista, que chegou a estar na 39ª posição, se recuperou e ganhou 11 posições.

Georgia Taylor-Brown, da Grã-Bretanha, com 1h56m50, e Katie Zaferes, dos Estados Unidos, com 1h57m03s, completaram o pódio. A brasileira Vittoria Lopes ficou na 28ª colocação, 7m33 atrás da campeã, enquanto a compatriota Luisa Batista terminou a prova em 32ª posição.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Não deu para o Brasil no triatlo feminino. Flora Duffy, das Bermudas, faturou o ouro, com o tempo de 1h55m36, nesta terça-feira (27, ainda noite de segunda no Brasil). Foi a primeira medalha de ouro do arquipélago na história das Olimpíadas.

