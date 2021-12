Benzema treina e deve reforçar o Real no dérbi contra o Atlético de Madri

O Barcelona também joga neste domingo, ás 12h15 (de Brasília), pela 17ª rodada do Espanhol. O adversário da partida é é a equipe do Osasuna.

No último fim de semana, o camisa 9 sofreu com dores musculares nos primeiros minutos da partida contra a Real Sociedad. Ele acabou substituído por Jovic e vinha se recuperando desde então.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Karim Benzema treinou, neste sábado (11), com os demais companheiros do Real Madrid e deve reforçar o clube no clássico contra o Atlético de Madri pelo Campeonato Espanhol, neste domingo (12), às 17h (de Brasília.

