Benzema se despede do Real Madrid

Ao todo, foram 648 jogos com 354 gols marcados e 165 assistências dadas com a camisa merengue.

"Queria acabar [a carreira] no Real Madrid, mas às vezes a vida dá outra chance. Foi uma decisão muito difícil que tomei com a minha família. Mas nunca vou esquecer o Real Madrid".

O Real fez um evento de despedida para o atacante na manhã desta terça-feira (6), no centro de treinamento do clube. Benzema foi homenageado pelo presidente Florentino Pérez.

