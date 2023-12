Benzema perde pênalti, Al Ahly sobra e pega o Flu na semi do Mundial

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Al Ahly passou pelo Al-Ittihad e enfrentará o Fluminense nas semifinais do Mundial de Clubes da Fifa. O time egípcio venceu por 3 a 1, nesta sexta-feira (15), no King Abdullah Sports City, pelas quartas do torneio realizado na Arábia Saudita.

Benzema fez o gol de honra do Al Ittihad, mas perdeu um pênalti em momento crucial do jogo. Já os tentos do Al Ahly foram marcados por Maaloul, El Shahat e Ashour.

A partida entre Fluminense e Al Ahly acontecerá na próxima segunda-feira (19), às 15h (de Brasília), no King Abdullah.

Na outra chave, o Manchester City encara o Urawa Red Diamonds, que avançou às semis após derrotar o León na fase anterior. O duelo acontecerá na terça (20), também às 15h e no estádio King Abdullah.

O JOGO

O que se viu no primeiro tempo foi um duelo extremamente movimentado, com um pênalti para cada lado. O Al-Ittihad começou melhor, mas vacilou na defesa e teve um penal contra, aos 21 minutos, convertido por Maaloul. Mais organizado, o Al Ahly conseguiu travar o ataque adversário, até que Kahbara acertou o braço na bola perto dos acréscimos. Benzema foi para cobrança e parou em El Shenawy.

Diante de uma torcida inflamada, o Al Ahly comandou o segundo tempo. Depois de tomar um abafa inicial, o Al Ahly aproveitou contra-ataque e ampliou o placar aos 13 e 16 minutos. A partir daí, os egípcios administraram a larga vantagem sobre um abatido Al-Ittihad, que ainda descontou no final com Benzema.