Benzema marca duas vezes, e Real Madrid vence o Celta no Espanhol

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Terceiro colocado no Campeonato Espanhol, ainda sonhando com o título, o Real Madrid venceu o Celta de Vigo de Eduardo Coudet neste domingo (20), pelo placar de 3 a 1, no Estádio Balaídos. Benzema marcou duas vezes e deu uma assistência, Santi Mina descontou para os donos da casa.

O Celta encaixou sua marcação nos primeiros minutos de jogo para evitar a pressão dos merengues, apertando a saída de bola. Coube a Vinícius Júnior a responsabilidade de sair na velocidade. Logo aos cinco minutos, o brasileiro conseguiu se livrar dos adversários e driblou o goleiro Villar e deixou Benzema em condições de finalizar. O francês parou na marcação.

O Real Madrid tramou algumas boas jogadas e conseguiu abrir o placar no primeiro arremate, aos 19. Tony Kroos encontrou um belo passe para Benzema dentro da área, o camisa 9 dominou e finalizou no cantinho de Villar. O Celta respondeu aos 22, em uma cabeçada perigosa de Santi Mina na direção do gol, mas a bola passou por cima.

O Real precisava dos três pontos, e Benzema ampliou a vantagem aos 30 minutos em nova jogada iniciada por Kroos. O alemão desarmou Tapia na saída de bola e o francês ficou com a sobra. De canhota na altura da linha no pênalti, ele deslocou o goleiro e fez 2 a 0.

Aaron Martín, do Celta, recebeu pela esquerda e colocou na cabeça de Brais Méndez, que poderia ter marcado, não fosse a bela defesa do goleiro Courtois, em dois tempos.

O gol do time de Coudet saiu aos 40, após cobrança de falta de Denis Suárez. Santi Mina desviou com a cabeça no meio da confusão na pequena área. A bola morreu dentro do gol, no cantinho de Courtois.

Sem alternativa, o Celta de Vigo partiu para cima do Real Madri. Santi Mina e Aspas trabalharam muito bem a bola. O camisa 10 arriscou de fora da área e Courtois teve que se estivar para fazer a defesa.

Com uma atuação abaixo da média, o Real Madrid teve apenas Banzema em um grande dia. O francês poderia ter deixado mais uma vez a sua marca, não fosse a defesa do Celta. Aos 33, Araújo vacilou, o francês roubou e finalizou forte, mas Villar defendeu. Na bola parada, ele tentou mais uma vez, mas mandou por cima do gol.

Aos 38, Aspas cobrou falta perigosa. A canhota carimbou a trave de Courtois, que só olhou. Artilheiro do Celta, ele ainda não marcou em 2021.

Já nos acréscimos, Benzema, sempre ele, foi acionado com liberdade pela esquerda, avançou e cavou para a chegada de Asensio na área. O camisa 11 só teve o trabalho de completar para as redes.

A vitória fez o Real chegar aos 60 pontos, pressionando Barcelona e Atlético de Madrid, que somam 59 e 63 e ainda não entraram em campo pela 28ª rodada. No próximo sábado (3), o time enfrenta o Eibar, às 11h15 (horário de Brasília). Na 11ª colocação, o Celta tem o Alavés pela frente no domingo (4), às 9h (horário de Brasília).