Benzema marca de letra, Real Madrid vence Barcelona e embola Espanhol

Na segunda etapa, sob muito chuva, Mingueza descontou, mas os donos da casa seguraram a vantagem. Casemiro foi expulso após receber o segundo cartão amarelo, e o Barcelona ainda acertou uma bola no travessão no último lance, com o jovem Moriba, 18.

A ponta pode ser provisória, porque o Atlético de Madrid joga neste domingo (11) contra o Betis. O Real foi a 66 pontos, mesmo número do rival da capital espanhola, enquanto o time da Catalunha está com 65.

