Benzema comanda, Vini Jr. marca e Real Madrid vence Alavés em estreia no Espanhol

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Real Madrid estreou com vitória no Campeonato Espanhol. O time merengue bateu o Alavés por 4 a 1, neste sábado (14), no estádio de Mendizorroza na primeira rodada da La Liga.

Após primeiro tempo morno, o Real se lançou ao ataque, e marcou com Benzema (duas vezes), Nacho e Vini Jr.. Joselu, de pênalti, descontou para os donos da casa.

Os brasileiros Vini Jr. e Rodrygo foram a campo aos 20 minutos do segundo tempo, dando fôlego ao ataque. O camisa 20 entrou bem na partida e fechou a conta para os merengues após cruzamento de Alaba. Casemiro foi titular, enquanto Marcelo, lesionado, não jogou.

O Real Madrid encara o Levante no próximo domingo (22), às 17h (de Brasília), no Ciutat de Valéncia, pela segunda rodada do Espanhol.

JOGO

Com Bale e Alaba entre os titulares, o Real Madrid não criou grandes chances na primeira etapa. O galês e Benzema foram os mais perigosos do time merengue. Já o Alavés, mesmo jogando em casa, apostou nos contra-ataques.

A tônica mudou no segundo tempo, com um Real mais ofensivo. Aos três minutos Benzema abriu o placar após passe de letra de Hazard. Os merengues ampliaram pouco depois, aos 12 minutos, com Nacho. Após escanteio curto, Modric cruzou na medida para o zagueiro desviar e mandar a bola para o fundo da rede.

Benzema também foi o autor do terceiro gol merengue. Após cruzamento de Valverde aos 18 minutos, o camisa 9 obrigou o goleiro Pacheco a uma grande defesa, mas não desperdiçou o rebote. No lance seguinte, porém, Courtois cometeu pênalti em Guidetti após recuo ruim de Militão. Joselu converteu para o Alavés.

A partida seguiu aberta, com ambas as equipes se lançando ao ataque, e dando trabalho para os sistemas defensivos. O Real teve a chance de fazer o quarto gol em jogada 100% brasileira. Vinicius Jr. cruzou na pequena área, mas Rodrygo não conseguiu finalizar.

Já nos acréscimos, contudo, Vini Jr. não desperdiçou belo cruzamento de Alaba e fechou o placar em 4 a 1.