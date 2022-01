Bengals e Rams vencem de virada e vão disputar o Super Bowl

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Super Bowl LVI, grande decisão da temporada da NFL, conheceu neste domingo seus dois participantes. Em dois jogos muito disputados e com viradas no placar, Cincinnati Bengals e Los Angeles Rams se credenciaram para disputar o troféu Vince Lombardi.

Na final da Conferência Americana, os Bengals despacharam o Kansas City Chiefs, que representou disputou os últimos dois Super Bowls, com uma vitória na prorrogação por 27 a 24.

Jogando em casa, o time comandado por Patrick Mahomes chegou a abrir uma vantagem de 21 a 3 no placar, mas colapsou no segundo tempo e permitiu o empate no tempo normal. Na prorrogação, Mahomes foi interceptado na primeira posse e viu Joe Burrow comandar o ataque dos Bengals até o field goal da vitória de Evan McPherson.

Em seguida foi a vez do Los Angeles Rams garantir a classificação, virando o jogo contra o o San Francisco 49ers. Com 13 pontos sem resposta no último quarto, os Rams saíram com a vitória por 20 a 17.

A equipe de Los Angeles será o segundo time a disputar a grande decisão em seu estádio, o SoFi Stadium, que receberá o Super Bowl no próximo dia 13 de fevereiro. No ano passado o Tampa Bay Buccaneers, de Tom Brady, foi o primeiro time a jogar a final em casa e saiu com o título.