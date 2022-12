Belle Silva pede torcida pelo Brasil independentemente de 'nível social'

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Belle Silva, esposa do zagueiro Thiago Silva, pediu torcida para a seleção brasileira amanhã (5), nas oitavas de final da Copa do Mundo 2022, contra a Coreia do Sul. Ela "convocou" os brasileiros pedindo para o país deixar diferenças de lado.

"Amanhã as crianças têm aula, já é a primeira guerra do dia. Depois tem o jogo, segunda guerra do dia. Brasileiros e brasileiras, convido vocês a torcer pela gente, a estar junto com a gente amanhã, pensamento positivo, torcendo mesmo. Independente (sic) de religião, de política, de nível social. Todos são brasileiros", disse a influenciadora nas redes sociais.

A mulher de Thiago Silva não citou nenhum ocorrido ao pedir a torcida, mas a fala pode ser uma indireta às críticas que alguns jogadores receberam por aproveitarem uma folga na Copa para ir a um restaurante badalado em Doha, no Qatar, onde servia um bife folheado a ouro.

Neste domingo, na coletiva de véspera da decisão, o capitão Thiago Silva saiu em defesa dos companheiros. Nomes como Gabriel Jesus, Vini Jr e Eder Militão foram ao lado de Ronaldo Fenômeno ao local que servia o bife com valor que ultrapassa R$ 1,5 mil.

Na ocasião, os atletas ganharam folga da comissão técnica após a classificação antecipada às oitavas de final da Copa do Mundo para jantarem fora da concentração do time.

A seleção enfrenta a Coreia do Sul, amanhã (5), às 16h (de Brasília), no estádio 974, em Doha, no Qatar, pelas oitavas de final da Copa do Mundo.