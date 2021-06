Bélgica elimina atual campeão Portugal, mas De Bruyne vira preocupação

De Bruyne, inclusive, virou preocupação para a equipe depois de sair lesionado no segundo tempo. O meio-campista, que chegou à Euro após ter sofrido algumas fraturas na face na final da Champions League, sofreu uma entrada forte do volante Palhinha e pediu para deixar o gramado.

Outros dois expoentes da seleção também já se aproximam dos 30: Kevin de Bruyne e Romelu Lukaku têm ambos 28 anos de idade. O que significa que esta Euro, e talvez a próxima Copa do Mundo, no Qatar, representem as últimas oportunidades desses atletas de atuarem em bom nível físico e técnico e conquistarem uma taça juntos.

