Bélgica chega ao Qatar e é recebida por torcedores e mascote

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A seleção da Bélgica está no Qatar para a disputa da Copa do Mundo. Toda a delegação desembarcou na noite de sexta-feira (18) no hotel Hilton Salwa Beach Resort & Villas, e teve uma recepção acalorada dos torcedores. Mascotes também marcaram presença na festa.

Os jogadores chegaram em clima de descontração, mesmo após ter perdido o último amistoso preparatório antes do Mundial, ontem, para a seleção do Egito, por 2 a 1.

Lukaku, uma das principais estrelas da equipe, que ainda não teve sua titularidade confirmada por problemas físicos recentes, chegou ao lado de Kevin De Bruyne e demonstrou felicidade em poder representar sua nação pela terceira Copa consecutiva.

A estreia dos belgas ocorre na próxima quarta-feira (23), às 16h (de Brasília), no Estádio Ahmad Bin Ali, contra a seleção do Canadá. Marrocos e Croácia fazem a outra partida da primeira rodada do Grupo F no mesmo dia, às 7h.