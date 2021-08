Belga do decatlo que viralizou nas redes sociais torceu pé no salto e voltou ao atletismo após se curar de câncer

Depois de curado, o belga criou a fundação "Back on Track" (de volta à pista, em tradução livre), que oferece tratamento psicológico e reabilitação para pacientes com câncer.

Não está confirmado se ele terá condições de participar do decatlo quando este for reiniciado, às 6h50 da manhã (horário de Brasília), no salto em altura.

Van der Plaetsen ficou fora da prova seguinte e a última da manhã no Japão: o lançamento de peso. Ao passar pelos jornalistas, estava acompanhado pela equipe médica da confederação de atletismo do seu país e era conduzido em cadeira de rodas..

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.