Beatriz Haddad diz que vai priorizar torneios de simples e quer ser top 50

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Bia Haddad, vice-campeã de duplas do Australian Open deste ano, afirmou que vai priorizar os torneios de simples em 2022. A declaração foi feita em participação no Bola da Vez, que será exibido na ESPN e na plataforma Star+ às 0h deste domingo (13), com apresentação de André Plihal e participações de Fernando Nardini e Sylvio Bastos.

A paulista de 25 anos ocupa a 40ª posição do mundo no ranking das duplas e está no top 100 da classificação de simples da WTA. Bia revelou seu objetivo de entrar no top 50 de simples nesta temporada. Ela atualmente é a 73ª colocada no ranking.

"Tem uma diferença muito grande entre jogar a simples e jogar a dupla. Eu acho que tanto fisicamente quanto no treinamento. Enfim, tudo muda. Mas ao mesmo tempo o meu foco é a simples. O que eu quero é conseguir terminar o ano... por exemplo, esse ano eu quero lutar pelo menos pelo top 50. É o meu objetivo. E eu acho que a dupla vai me ajudar muito a sacar, devolver, volear e a sentir o momento de pressão", disse Bia.

"Eu agora quero estar focada na simples. Vou jogar de 25 a 30 torneios pelo menos de simples e uns 15 torneios de dupla. Vou jogar com a Anna Danilina [vice-campeã com a brasileira no Australian Open], a gente conversou. A prioridade será jogar o quali de simples, quando eu tiver que disputar, para alcançar meu objetivo."