Bayern vence RB Leipzig por 5 a 3 e conquista sua 10ª Supercopa da Alemanha

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Bayern de Munique conquistou a Supercopa da Alemanha ao bater o RB Leipzig pelo placar de 5 a 3 na tarde deste sábado (30), na Red Bull Arena Leipzig (ALE). O triunfo teve direito ao primeiro gol de Sadio Mané em um jogo oficial pela equipe.

A vitória garante ao Bayern seu 10º título na competição. O time conquistou o torneio em 1987, 1990, 2010, 2012, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021 e 2022. Já o RB Leipzig tentou como pôde, mas não conseguiu o primeiro triunfo.

FOI BEM: JAMAL MUSIALA

Embora Sadio Mané tenha precisado de apenas 30 minutos para marcar o primeiro dele pela equipe. O homem do jogo foi seu colega, Jamal Musiala que, além de participar da maioria das jogadas ofensivas, deu assistências e também deixou o dele.

FOI MAL: GULÁCSI

Mesmo com um setor defensivo dando espaços na maioria das jogadas adversárias, o goleiro Péter Culácsi teve sua parcela de culpa na derrota ao não reagir a tempo diante de jogadas sempre previsíveis comandadas por Musiala.

REAÇÃO NA SEGUNDA ETAPA

O Leipzig até tentou, mas depois de sofrer o primeiro gol do jogo e ter o da igualdade anulado, o time não se encontrou mais em campo e o que se pôde ver foi um time sem organização, principalmente no setor defensivo que pouco conseguiu prever as jogadas adversárias. A equipe só conseguiu reagir na segunda etapa quando conseguiu marcar três vezes, mas já era tarde.

BAYERN DOMINA NO COMEÇO E SE PERDE NO FIM

Não demorou muito para o Bayern dominar. Depois de pouco mais de 10 minutos de poucas oportunidades, a equipe sob comando de Musiala, apostou nas jogadas pelas laterais com Gnabry e Lucas Hernández somadas aos cruzamentos em sua maioria rasteiros. Na segunda etapa, a tranquilidade pelo placar criado relaxou a equipe que sofreu três gols e quase deixou a vitória escapar.

NEUER VIRA LATERAL

Neuer, goleiro do Bayern, se perdeu por alguns segundos em campo: depois de sair da área, tentou matar no peito e acabou dando um presente para o RB Leipzig, que, para sorte do defensor, não conseguiu aproveitar o gol vazio para abrir o placar.

MUSIALA ABRE E MANÉ AMPLIA

A defesa do RB Leipzig vacilou e a bola chegou tranquila para Musiala dentro da área que finalizou rasteiro de pé direito para abrir o placar aos 13'. 7 minutos depois, Mané recebeu cruzamento rasteiro de Gnabry e só empurrou para o gol e marcar seu primeiro em jogos oficiais pela equipe alemã.

GOL ANULADO

Nkunku igualou o marcador quando o jogo ainda estava 1 a 1 após receber na área e aparecer livre para bater e balançar a rede de Neuer. Mas a arbitragem flagrou impedimento do atacante francês no lance e anulou o gol.

VIROU PASSEIO

O zagueiro Pavard aproveitou as falhas de seus adversários diretos para ampliar a vantagem e marcar o terceiro do jogo. Na segunda etapa, Gnabry aproveitou contra-ataque e também deixou o dele para liquidar o marcador e nos acréscimos, Sané finalizou o jogo.

DONOS DIMINUEM

Os donos da casa até conseguiram diminuir a diferença e quase viram a chance de virar o jogo. Após escanteio cobrado por Nkunku pela esquerda, Halstenberg subiu mais que a marcação e mandou de cabeça no canto direito de Neuer. O meia marcou novamente aos 31' da segunda etapa de pênalti. Aos 44', Dani Olmo marcou o terceiro da equipe mandante.

PRÓXIMOS JOGOS

O Bayern volta a campo apenas no dia 5 de agosto, pela rodada de estreia da Budesliga 2022/2023 diante do Eintracht Frankfurt, às 15h30 (horário de Brasília). O RB Leipzig estreia dois dias depois, no dia 7, contra o Stuttgart, às 10h30..

Competição: Supercopa da Alemanha

Data: 30 de julho de 2022, sábado

Horário: 15h30 (de Brasília)

Local: Red Bull Arena Leipzig (ALE)

Gols: Musiala (BAY), aos 13' do 1º T; Mané (BAY), aos 30' do 1º T; Pavard (BAY), aos 44' do 1º T e Halstenberg (RBL), aos 13' do 2º T e Nkunku (RBL), aos 31' do 2º T e Dani Olmo (RBL), aos 44' do 2º T; Sané (BAY), aos 48' 2º T.

Cartões amarelos: Simakan (RBL) Kimmich, Lucas Hernández, Neuer (BAY)

RB LEIPZIG

Gulácsi, Simakan (Novoa), Orbán, Halstenberg, Henrichs, Kampl, Laimer, Szoboszlai (Haidara), Klostermann, Nkunku e Forsberg. Técnico: Domenico Tedesco

BAYERN DE MUNIQUE

Neuer, Pavard (Mazraoui), Upamecano (De Ligt), Lucas Hernández, Gnabry (Sané), Sabitzer, Kimmich, Musiala (Coman), Davies, Müller (Gravenberch) e Mané. Técnico: Julian Nagelsmann