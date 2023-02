Bayern vence PSG com falha de Donnarumma e dois gols anulados de Mbappé

Neymar e Messi pouco produziram, e Mbappé, recuperado de uma lesão na coxa, iniciou a partida no banco de reservas. O francês foi acionado só na segunda etapa por Christophe Galtier e até balançou as redes duas vezes, mas estava impedido em ambos os casos.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Bayern de Munique sofreu no fim, mas bateu o PSG por 1 a 0, com direito a dois gols anulados de Mbappé. A partida de hoje foi válida pela ida das oitavas de final da Liga dos Campeões e teve Coman como único marcador.

