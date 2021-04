Bayern vence, mas PSG segura vantagem e vai à semifinal na Champions

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Bayern de Munique venceu o Paris Saint-Germain por 1 a 0 nesta terça-feira (13), no Parque dos Príncipes, mas a classificação à semifinal da Champions League ficou com a equipe francesa.

Na partida de ida, na Alemanha, o PSG havia vencido por 3 a 2 e garantiu uma vaga graças ao critério dos gols fora de casa.

Será a segunda semifinal consecutiva dos parisienses, que na última edição foram à decisão do torneio e perderam justamente para o Bayern. Em Paris, nesta terça, a equipe do técnico Mauricio Pochettino pôde vingar a perda do título na temporada passada.

Na próxima fase, o PSG encara o vencedor de Manchester City x Borussia Dortmund, que se enfrentam nesta quarta-feira (14). Na ida, em Manchester, os ingleses venceram por 2 a 1.

Precisando reverter a série, o Bayern se lançou para o ataque no Parque dos Príncipes. Com a defesa bem adiantada, o time bávaro procurou pressionar a saída de bola dos donos da casa, que conseguiram as chances mais claras da primeira etapa.

Em contra-ataque rápido, Mbappé foi acionado e rolou para Neymar, que chutou em cima de Neuer. Com o PSG melhor na partida, o brasileiro finalizou três bolas na trave.

Mas a falta de efetividade dos franceses cobrou seu preço e, logo após as melhores oportunidades do Paris Saint-Germain na primeira etapa, o Bayern abriu o placar.

Coman fez jogada individual pela esquerda e cruzou. Müller ajeitou para Alaba, que chutou para a defesa de Keylor Navas. No rebote, Choupo-Moting, que havia marcado no jogo de ida, subiu mais alto que Kimpembe para fazer 1 a 0 no rebote, aos 40 do primeiro tempo.

Na etapa final, a partida seguiu a mesma tônica, com os alemães buscando empurrar o PSG para dentro de seu próprio campo de defesa e os franceses tentando responder com saídas rápidas no contra-ataque.

Já nos últimos minutos do jogo, o Bayern foi com tudo à frente e pressionou os parisienses, que seguraram o 1 a 0 no placar para garantir a classificação.

No outro duelo desta terça pelas quartas de final da Champions League, o Porto venceu o Chelsea por 1 a 0, em Sevilha, mas o triunfo também não foi suficiente para que os portugueses se classificarem. Na ida, os ingleses haviam vencido por 2 a 0.

O gol do Porto foi marcado por Taremi, de bicicleta, já nos acréscimos do segundo tempo no estádio Ramón Sánchez Pizjuán.

Na próxima fase, o Chelsea enfrenta o vencedor do confronto entre Real Madrid x Liverpool, que se enfrentam nesta quarta, na Inglaterra. Na primeira partida, os espanhóis venceram por 3 a 1.