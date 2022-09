Bayern perde e quebra sequência de 87 jogos seguidos marcando gol no Alemão

A derrota sem marcar gols já coloca uma pequena pressão em Mané, contratação de peso para a ofensiva do Bayern, que custou 30 milhões de libras (cerca de R$180 milhões) aos cofres do clube e ainda não decolou como artilheiro.

Com alguns desfalques do time titular, o Bayern até dominou a partida, manteve a posse de bola e finalizou 19 vezes contra os donos da casa. Ainda assim, não foi o suficiente para furar a defesa do Augsburg.

SÃO PAULO/SP - A temporada começou atípica para o Bayern de Munique. O time sofreu sua primeira derrota na Bundesliga ao visitar o Augsburg neste sábado (17) e terminar o jogo com 1 a 0 contra, e agora soma quatro rodadas sem vitória. Além disso, sem balançar as redes hoje, o ataque saiu em branco após chegar na marca de 87 partidas seguidas marcando.

