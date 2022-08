Bayern e Barcelona caem em grupo da morte na Champions

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - A Uefa sorteou, na tarde desta sexta-feira (25), os grupos da Liga dos Campeões 2022/23, em um evento que aconteceu em Istambul, na Turquia -onde será realizada a final da principal competição europeia desta temporada.

A definição dos grupos garantiu diversos jogos imperdíveis para o fã de futebol: o Barcelona, de Robert Lewandowski, enfrentará o Bayern, ex-clube do polonês; Haaland reencontrará o Borussia Dortmund e o PSG de Messi, Neymar e Mbappé duela contra a Juventus.

As 32 equipes foram divididas em quatro potes com oito equipes cada -cada grupo tem uma equipe sorteada de cada um dos potes. Equipes do mesmo país não podiam ser sorteadas no mesmo grupo.

Dois ex-meio-campistas participaram do sorteio: Yaya Touré, com boas passagens por Barcelona e Manchester City, e Hamit Altintop, finalista da Champions com o Bayern de Munique na temporada 2009/10.

Veja como ficaram todos os grupos:

Grupo A

Ajax, Liverpool, Napoli e Rangers (ESC)

Grupo B

Porto, Atlético de Madri, Bayer Leverkusen e Club Brugge (BEL)

Grupo C

Bayern de Munique, Barcelona, Inter de Milão e Viktoria Plzen (CZE)

Grupo D

Eintracht Frankfurt, Tottenham, Sporting e Olympique de Marselha

Grupo E

Milan, Chelsea, FC Salzburg (AUT) e Dinamo Zagreb (CRO)

Grupo F

Real Madrid, RB Leipzig, Shakhtar Donetsk (UCR) e Celtic

Grupo G

Manchester City, Sevilla, Borussia Dortmund e FC Copenhague (DIN)

Grupo H

PSG, Juventus, Benfica e Maccabi Haifa (ISR)

QUANDO COMEÇA A FASE DE GRUPOS?

Por causa da Copa do Mundo do Qatar, que acontece entre novembro e dezembro deste ano, a fase de grupos da Champions foi antecipada. A primeira rodada será entre os dias 6 e 7 de setembro, e a sexta entre 1 e 2 de novembro.

Premiações

Após o sorteio dos grupos, a Uefa entregou quatro prêmios referentes à temporada 2021/22: Carlo Ancelotti, do Real Madrid, e Sarina Wiegman, da seleção inglesa feminina, venceram como melhores técnicos e Karim Benzema, também da equipe merengue, e Alexia Putellas, do Barcelona, ganharam como melhores jogadores.