Bayern domina a Inter de Milão e vence no grupo da morte da Liga dos Campeões

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Bayern de Munique foi dominante na tarde desta quarta-feira (7) e venceu a Internazionale de Milão por 2 a 0 no Estádio Giuseppe Meazza. Foi uma vitória de muita superioridade, com gols de Leroy Sané e D'Ambrosio, que marcou a estreia dos dois times na fase de grupos da Liga dos Campeões.

Com três pontos na estreia, o Bayern larga na frente junto com o Barcelona naquele que é considerado o grupo da morte desta edição da competição-o Barcelona goleou o Viktoria Plzen. O atual campeão alemão agora tem pela frente o Stuttgart, no sábado (10), mesmo dia em que a Inter encara o Torino pelo Campeonato Italiano. Na semana que vem há outra rodada da Liga dos Campeões.

O time alemão foi para cima logo no apito inicial e obrigou Onana a trabalhar bastante já nos primeiros minutos. Os primeiros dois chutes foram de Kimmich, em lances seguidos, depois Coman tentou um toque por cima e exagerou na força, e Thomas Muller bateu mascado para nova defesa do goleiro camaronês. Tudo isso em oito minutos. Neste meio tempo a Inter só chegou uma vez, com Lautaro Martínez, mas com menos perigo.

O time da casa sobreviveu aos primeiros minutos, mas não conseguiu sair de trás. Depois de algum respiro, voltou a ser bombardeado pelo Bayern com chances seguidas. Foram duas defesas seguidas de Onana em chutes de Muller, mas na terceira vez não deu para evitar o gol: Kimmich achou Sané com lindo lançamento, e o alemão fez o primeiro driblando o goleiro, aos 24 minutos.

A Inter chegou a ter a primeira chance do segundo tempo, mas o lateral D'Ambrosio mandou para fora. Depois de 15 minutos de algum equilíbrio, o Bayern voltou a dar as cartas e quase ampliou. Não fez falta, porque no lance seguinte Sané e Coman combinaram para tabela antes do gol contra de D'Ambrosio, o segundo dos alemães, aos 20 minutos. Daí em diante bastou rodar a bola e esfriar a Inter, que não achou forças para reagir.