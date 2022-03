Bayern avança com 7 a 1, e Liverpool tira Inter de Milão da Champions League

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Bayern e Liverpool, em jornadas bem diferentes, avançaram nesta terça-feira (8) às quartas de final da Champions League. A equipe alemã, com facilidade, e a inglesa, com dificuldade, confirmaram o favoritismo e se colocaram entre as oito da próxima fase da competição.

A vaga do Bayern foi assegurada com goleada. Após empate por 1 a 1 no jogo de ida, na Áustria, o time dirigido por Julian Nagelsmann venceu por 7 a 1 em Munique. A partida foi decidida rapidamente e sem sustos.

Em 23 minutos, o artilheiro Robert Lewandowski já havia marcado três vezes, duas delas de pênalti. Gnabry, ainda no primeiro tempo, e Müller, no início do segundo, ampliaram. Kjaergaard descontou na parte final, mas Müller e Sané deram números finais ao massacre.

Em Liverpool, houve mais emoção. A formação inglesa, que havia vencido por 2 a 0 o duelo de ida fora de casa, teve problemas em seus domínios e perdeu por 1 a 0. Lautaro Martínez marcou um golaço, em chute no ângulo, aos 16 minutos da etapa final, e deu sobrevida à Inter.

Faltava um gol para a agremiação italiana ao menos forçar a prorrogação, tentativa atrapalhada pela expulsão de Alexis Sánchez, aos 18, por carrinho no brasileiro Fabinho. Com um a menos, a formação de Milão teve problemas para buscar o ataque e a classificação.

As oitavas de final da Champions League terão sequência nesta quarta (9), com duas partidas. Em Madri, após derrota por 1 a 0 na França, o Real Madrid tentará virar o confronto com o Paris Saint-Germain. Já o Manchester City, que fez 5 a 0 no Sporting em Portugal, cumprirá tabela em casa.

Os outros quatro confrontos ocorrerão na semana que vem. Na terça (15), haverá Manchester United x Atlético de Madrid (1 a 1 na Espanha) e Ajax x Benfica (2 a 2 em Portugal). Na quarta (16), os jogos serão Juventus x Villarreal (1 a 1 na Espanha) e Lille x Chelsea (2 a 0 para o Chelsea na Inglaterra).